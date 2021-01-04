Москва, , 13:49 — REGNUM Факт массового снятия юниоров от Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области от участия во всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка», сразу после прибытия туда допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА), будет расследован РУСАДА. Об этом 4 января заявила директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

«РУСАДА действительно проводило тестирование на «Ижевской винтовке». Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся», — приводит ее слова «Весь спорт».

Также Маркова рассказала, что целевое тестирование является частью вышеуказанных процедур и подчеркнула, что не может раскрывать подробности, так как это не соответствовало бы «Стандартам» и могло бы помешать расследования.

Напомним, всероссийские соревнования «Ижевская винтовка» состоялись среди женщин 24−27 декабря в Чайковском и 25−28 декабря в Ижевске среди мужчин.