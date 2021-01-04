Турин, Италия, , 11:59 — REGNUM Португальский нападающий туринского футбольного клуб «Ювентус» Кришитану Роналду, после оформленного им дубля в матче с командой «Удинезе», стал лидером среди лучших бомбардиров итальянского чемпионата.

После матча с «Удинезе» в активе Роналду стало 14 забитых мячей в 11 матчах итальянской Серии А. При этом вторым в списке лучших бомбардиров идет бельгийский нападающий миланской команды «Интер» Ромелу Лукаку, на счету которого 12 забитых голов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Ювентус» нанес поражение с разгромным счетом 4:1 команде «Удинезе» в матче 15-го тура чемпионата Италии.