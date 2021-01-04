Валенсия, Испания, , 11:59 — REGNUM Датский полузащитник миланского футбольного клуба «Интер» Кристиан Эриксен может продолжить свою спортивную карьеру в команде «Валенсия». Об этом 4 января сообщает Gazzetta dello Sport.

В то же время, по данным издания, главным препятствием в приобретении 28-летнего футболист является его высокая заработная плата. При этом в «Реале» готовы продать игрока за € 30 млн, отдать его аренды или обменять.

Также полузащитником такие клубы, как «Пари Сен-Жермен», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал».

Отметим, Кристиан Эриксен в нынешнем сезоне сыграл за «Интер» в 12 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.