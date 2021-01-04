Эдмонтон, Канада, , 11:59 — REGNUM Вопрос об участии нападающего Егора Чинахова в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею 2021 года, проходящем в Эдмонтоне (Канада), с участием сборной России и национальной команды Канады остается открытым. Об этом 4 января сообщил журналистам главный тренер российской сборной Игорь Ларионов.

«По Чинахову вопрос открыт, завтра с утра он будет на льду, сегодня он смотрелся неплохо, но дадим ему еще одно утро», — сказал он.

Также главный тренер сборной России рассказал, что участники российской национальной команды провели тренировку с большой отдачей и с хорошим настроением, и находятся в хорошем состоянии.

Отметим, матч полуфинала МЧМ-2021 между сборными России и Канады пройдет в ночь на 5 января и начнется в 02:00 мск.