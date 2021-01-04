Сан-Франциско, США, , 10:45 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» уверенно переиграл команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско, и закончилась победой хозяев со счетом 137:122.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший в матче 62 очка. Ещё 21 очко принес «Уорриорз» лёгкий форвард Эндрю Уиггинс.

В составе «Портленда» наиболее результативным оказался разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который набрал во встрече 32 очка.

Отметим, это в следующем матче, который состоится 5 января, «Голден Стэйт» сыграют с командой «Сакраменто Кингз», а «Портленд» днем позднее проведет встречу с клубом «Чикаго Буллз».