Финикс , США, , 10:45 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл команду «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Финикс Санз Арена» в Финиксе и закончилась в пользу гостей со счетом 107:112.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард Пол Джордж, набравший в матче 39 очков.

В составе «Маверикс» наиболее результативным оказался защитник Девин Букер, который набрал во встрече 25 очков.

Отметим, это в следующем матче, который состоится 6 января, «Клипперс» проведут встречу с командой «Сан-Антонио Спёрс», а «Финикс» днем позднее сыграют с клубом «Торонто Рэпторс».