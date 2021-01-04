Чикаго, США, , 10:41 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» переиграл команду «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу хозяев со счетом 118:108.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший в матче 39 очков.

В составе «Маверикс» наиболее результативным оказался разыгрывающий Джейлен Брансон, который набрал во встрече 31 очко.

Отметим, это в следующем матче, который состоится 6 января, «Чикаго» встретится с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Даллас» в этот же день проведет встречу с клубом «Хьюстон Рокетс».