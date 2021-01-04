Лондон, , 09:37 — REGNUM Гервин Прайс из Уэльса выиграл чемпионат мира по дартсу, который проходил в Лондоне. Об этом 4 января сообщает пресс-служба Профессиональной корпорации дартса.

В финале 35-летний Гервин Прайс, посеянный на турнире под номером 3, со счетом 7:3 обыграл 50-летнего Гэри Андерсона из Шотландии, который был посеян под номером 13.

Отметим, это первая победа Прайса в мировом первенстве по дартсу и до этого его лучшим результатом был выход в полуфинал в минувшем году.