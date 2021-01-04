Сан-Антонио, США, , 09:43 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» уверенно обыграл команду «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась победой гостей со счетом 109:130.

Наиболее результативным игроком встречи оказался хорватский лёгкий форвард «Юты» Боян Богданович, набравший в матче 28 очков. Его коллега по клубу — защитник Донован Митчелл — остановился в шаге от дабл-дабла с 22 очками и 9 результативными передачами.

В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал легкий форвард Келдон Джонсон, который набрал во встрече 25 очков.

Отметим, это в следующем матче, который состоится 6 января, «Юта» встретится с командой «Бруклин Нетс», а «Сан-Антонио» в этот же день проведет встречу с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс».