Миннеаполис, США, , 09:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» уверенно обыграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Таргет-центр» в Миннеаполисе и закончилась победой гостей с минимальным преимуществом 109:124.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Нагггетс» Джамал Маррей, набравший в матче 36 очков. Его коллега по клубу — сербский центровой Никола Йокич — оформил в матче трипл-дабл с 19 очками, 12 подборами и 12 результативными передачами.

В составе «Миннесоты» самым результативным стал защитник Малик Бисли, который набрал во встрече 25 очков.

Отметим, это в следующем матче, который состоится 6 января, «Денвер» снова встретится с «Миннесотой».