Нью-Йорк, США, , 09:11 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» обыграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей с минимальным преимуществом 122:123.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, оформивший в матче дабл-дабл с 30 очками и 10 результативными передачами. Еще один дабл-дабл записал в свой актив его коллега по клубу — легкий форвард Кевин Дюрант — набравший 28 очков и сделавший 11 подборов.

В составе «Уизардс» самым результативным стал защитник Брэдли Бил, который также оформил в игре дабл-дабл, набрав 27 очков и сделав 10 подборов.

Отметим, это вторая подряд победа для «Вашингтона», в следующем матче клуб 7 января встретится с командой «Филадельфия Сиксерс». «Бруклин», для которого это второе подряд поражение, днем ранее сыграет с «Юта Джаз».