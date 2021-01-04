Уэска, Испания, , 08:58 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» переиграл команду «Уэска» в 17-го тура чемпионата Испании. Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Эль-Алькорас» в Уэске и закончилась в пользу гостей с минимальным счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал нидерландский полузащитник гостей Френки де Йонг, отличившийся на 27-й минуте с подачи аргентинского нападающего, капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

При этом данная игра стала 500-й для Месси в чемпионатах Испании, в которых он забил в общей сложности 451 мяч и отдал 198 голевых передач.

Отметим, по итогам матча «Барселона» набрала 28 очков, что позволило ей подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Уэски» 12 очков и последнее, двадцатое место.