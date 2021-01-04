Мемфис, США, , 08:58 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась победой гостей со счетом 94:108.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший в матче дабл-дабл с 22 очками и 13 подборами.

В составе «Гриззлис» самым результативным стал лёгкий форвард Кайл Андерсон, который набрал за игру 18 очков.

Отметим, это третья подряд победа для «Лейкерс», в следующем матче клуб 6 января снова встретится с «Мемфисом».