Турин, Италия, , 08:14 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» нанес поражение с разгромным счетом команде «Удинезе» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Альянц — Ювентус» в Турине и закончилась победой гостей со счетом 4:1.

В составе «Ювентуса» голами отличились португальский форвард клуба Криштиану Роналду (31-я и 70-я минуты), нападающий Федерико Кьеза (49-я) и аргентинский форвард Пауло Дибала (90+4-я).

У гостей единственный мяч на счету нидерландского защитника Марвина Зегелара (90-я).

При этом по ходу матча судьи после видеоповторов отменили голы аргентинского хавбека «Удинезе» Родриго Де Пауля (12-я) и британского полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмси (54-я).

Отметим, по итогам встречи «Ювентус» набрал 27 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Удинезе» 15 очков и тринадцатая строчка.