Лондон, , 19:45 — REGNUM 20-летний нападающий «Шальке-04» и национальной сборной Уэльса Рабби Матондо с большой долей вероятности может перейти в «Сток Сити», сообщается на портале Transfermarkt. Контракт Матондо с клубом из Гельзенкирхена рассчитан до середины 2023-го года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Матондо принял участие в трех матчах немецкой Бундеслиги.

30 января 2019 года Матондо перешел в «Шальке-04» из «Манчестер Сити» за 9 миллионов евро.