Лондон, 3 января 2021, 19:45 — REGNUM 20-летний нападающий «Шальке-04» и национальной сборной Уэльса Рабби Матондо с большой долей вероятности может перейти в «Сток Сити», сообщается на портале Transfermarkt. Контракт Матондо с клубом из Гельзенкирхена рассчитан до середины 2023-го года.
Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.
В текущем сезоне Матондо принял участие в трех матчах немецкой Бундеслиги.
30 января 2019 года Матондо перешел в «Шальке-04» из «Манчестер Сити» за 9 миллионов евро.