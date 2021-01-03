Эр-Рияд, , 19:45 — REGNUM Победителем первого этапа международного ралли-марафона «Дакар-2021» в Саудовской Аравии, который проходит в Саудовской Аравии, стал российский экипаж «КамАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова.

https://twitter.com/dakar/status/1345751464292057088

Протяженность маршрута Джедда— Биша составила 277 км. Второе время показал Алеш Лопрайс (Чехия) из Instaforex Loprais Praga, отстав от российский команды на 7 минут 56 секунд. Третьим стал также российский экипаж Антона Шибалова из «КамАЗ-Мастер» (+8.07).

Как сообщало ИА REGNUM, российский гонщик Андрей Каргинов из команды «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар-2020» в зачёте грузовиков, показав лучшее время на последнем этапе гонки.

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