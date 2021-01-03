Берлин, , 19:41 — REGNUM 3 января в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги 2020/21 «Боруссия» одержала уверенную победу над «Вольфсбургом» со счетом 2:0. Голы забили Мануэль Аканджи и Джейдон Санчо на 66-й и 90-й минутах соответственно.

«Боруссия», набрав 25 очков, поднялась на четвертую позицию. «Вольфсбург» с 24-мя очками опустился на шестою строчку.

Статистика матча («Боруссия"/ «Вольфсбург»)

Удары 14/21

Удары в створ 8/5

Владение 57%/43%

Нарушения 9/12

Угловые 10/5

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Бюрки, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Менье, Делейни, Санчо, Ройс, Витсель, Рейна, Холанд.

«Вольфсбург»: Кастельс, Силва, Боку, Брукс, Понграчич, Брекало, Штеффен, Шлагер, Арнольд, Герхардт, Вегорст.