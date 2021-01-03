Рим, , 19:35 — REGNUM 3 января «Дженоа» и «Лацио» встретились в рамках 15-го тура итальянской Серии А 2020/21. Матч проходил в Генуе на стадионе «Луджи Феррарис» и завершился со счетом 1:1.

Забитые мячи: Чиро Иммобиле (пенальти) 15 — 0:1, Маттиа Дестро (Элдор Шомуродов) 58 — 1:1.

Бригада арбитров: Джампаоло Кальварезе | Мауро Галетто | Эмануэле Пренна | Антонио ди Мартино.

Статистика матча («Дженоа"/ «Лацио»)

Удары 10/13

Удары в створ ¾

Владение 40%/60%

Фолы 11/18

Угловые 4/9

«Лацио», набрав 22 очка, укрепился на девятой позиции в турнирной таблице. «Дженоа» с 11-ю очками идет на предпоследней строчке.