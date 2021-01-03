Ньюкасл, Великобритания, , 19:19 — REGNUM 3 января в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 «Ньюкасл» потерпел поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:2. На матче работала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом.

Забитые мячи: Джеймс Мэддисон (Джейми Варди) 55 — 0:1, Юри Тилеманс (Марк Олбрайтон) 72 — 0:2, Энди Кэрролл 82 — 1:2.

Желтые карточки: Юри Тилеманс — 60, Джеймс Джастин — 81.

«Лестер Сити», одержав 10-ю победу в сезоне, набрал 32 очка и укрепился на третьей позиции в турнирной таблице лиги. «Ньюкасл» с 19-ю очками расположился на 15-й строчке.