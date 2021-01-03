Рим, , 19:16 — REGNUM 3 января в рамках 15-го тура итальянской Серии А 2020/21 «Рома» одержала минимальную победу над «Сампдорией» со счетом 1:0. Единственный мяч на 73-й минуте матча забил 34-летний боснийский форвард Эдин Джеко после передачи Рика Карсдорпа.

Бригада арбитров: Даниэле Киффи | Родолфо Ди Вуоло | Дамиано Ди Иорио | Шан Лука Сакки | Марко Гуида.

Стартовые составы команд:

«Рома»: Лопес, Роджер, Смоллинг, Манчини, Карсдорп, Пеллегрини, Верету, Вильяр, Перес, Мхитарян, Джеко.

«Сампдория»: Аудеро, Ауджелло, Колли, Тонелли, Есида, Экдаль, Верре, Янкто, Торсбю, Кандрева, Квальярелла.

Набрав 30 очков, «Рома» поднялась на третью позицию. «Сампдория» с 17-ю очками заняла 11-е место.