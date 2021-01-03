Берн, , 18:40 — REGNUM Первое место в гонке преследования на 10 км свободным стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь Мюстаире заняла американская спортсменка Джессика Диггинс.

Диггинс преодолела дистанцию за 26 минут и 54,1 секунду.

Второе место заняла так же представительница США Рози Бреннан (+5,6 секунды), третьей стала шведка Фрида Карлссон (+10,7). Российская лыжница Юлия Ступак заняла пятое место (+59,4).

Как сообщало ИА REGNUM, первое место в гонке преследования на дистанции 15 км свободным стилем в рамках 3-го этапа многодневки «Тру де Ски», прошедшую в Валь Мюстаире занял российский лыжник Александр Большунов.

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