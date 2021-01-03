Берлин, , 15:44 — REGNUM Британский пилот Льюис Хэмилтон, который является семикратным чемпионом автогонок серии «Формула 1», заключил новое соглашение со своей командой «Мерседес». Об этом 3 января сообщает SportTune.

По данным источника, руководство «Мерседеса» и 35-летний пилот заключили контракт сроком на два года и за это время Хэмилтон, с учетом бонусов за победу в чемпионате, получит €70 млн.

Также уточняется, что бонусом за подписание соглашения пилоту станет €2,5 млн и гиперкар AMG Project One. Кроме того, отмечается, что о данной сделке будет объявлено в течение пяти недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января стало известно, что задержка в переговорах между Льюисом Хэмилтоном и командой о новом контракте связана с позицией головной компании «Мерседеса» — концерна «Даймлер», который против подписания контракта с Хэмилтоном на четыре сезона, в каждом из которых автогонщик может получить до €50 млн.