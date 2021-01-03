Дортмунд, Германия, , 15:27 — REGNUM Перед матчем 14-го немецкой Бундеслиги с участием дортмундского футбольного клуба «Боруссия» и команды «Вольфсбург» исполняющий обязанности главного тренера клуба из Дортмунда Эдин Терзич оценил игру норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Его слова 3 января приводит Goal.com.

«Эрлинг известен жаждой игры и голов. Это одно из его качеств. Мы можем наблюдать это в каждом матче. Но мы должны быть осторожны и попросить его притормозить», — заявил он.

Также он подчеркнул, что это является особенно актуальным в свете того, что 20-летний футболист недавно вернулся на игровое поле после травмы, и добавил, что клуб не давит на игрока, однако его руководству приятно видеть желание нападающего играть.

Отметим, Эрлинг Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию» из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн в январе прошедшего года и в нынешнем сезоне сыграл за свой новый клуб в 8 матчах, отметившись в них десятью голами и двумя результативными передачами.