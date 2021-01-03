Берн, , 15:27 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке преследования на дистанции 15 км свободным стилем в рамках 3-го этапа многодневки «Тру де Ски», прошедшую в Валь Мюстаире (Швейцария). Об этом 3 января сообщает «Матч ТВ».

Победное время прохождения дистанции Большунова составило 32 минут 11,1 секунды.

Второе место занял еще один российский лыжник — Артем Мальцев — отставание которого от лидера составило +53,7 секунды. Третьим стал представителем Франции Морис Манифика, который отстал от лидера на +1 минуту 07,0 секунды.

Отметим, следующую гонку в рамках «Тур де Ски» лыжники проведут 5 января в итальянском Тоблахе.