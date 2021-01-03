Ростов-на-Дону, , 14:57 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Ростов» не намерено приобретать нападающего московской команды «Спартак» Александра Кокорина. Об этом 3 января сообщает «Спорт-Экспресс».

Кроме того, уточняется, что руководство «Ростова» также не собирается рассматривать кандидатуру 29-летнего футболиста в качестве части сделки по переходу в «Спартак» норвежского полузащитника ростовской команды Матиаса Норманна.

Отметим, ранее знакомый с ситуацией источник сообщил, что нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин может быть обменен в команду «Ростов» на норвежского полузащитника Матиаса Норманна.