Мадрид, , 14:54 — REGNUM Дисквалификация английского защитника мадридского футбольного клуба «Атлетико» Кирана Триппьера, наложенаяю на него Футбольной ассоциацией Англии (FA), временно приостановлена Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом 3 января сообщает портал The Athletic.

Уточняется, что ФИФА направила в мадридский клуб обращение, где говорится о временной приостановке дисквалификации 30-летнего футболиста. При этом «Атлетико» имеет право на обжалование решения FA в Спортивном арбитражном суде.

Кроме этого, указывается, что игрок сможет выйти на игровое поле в матче 1/32 финала Кубка Испании с участием «Атлетико» и команды «Корнелья», которая пройдет 6 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киран Триппьер был отстранен FA на срок в 10 недель за нарушение правил о ставках, так как расследование касалось перехода футболиста из «Тоттенхэма» в «Атлетико» в 2019 году.