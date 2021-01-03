Москва, , 14:36 — REGNUM На молодежном чемпионате мира по хоккею (МЧМ) 2021 года, проходящем в канадском Эдмонтоне, сборная команда Канады демонстрирует агрессивную и слаженную игру. Такое мнение 3 января высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Владислав Третьяк Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Канадцы есть канадцы, играют агрессивно, хорошо катаются, слаженные звенья, не проиграли ни одного матча», — приводит его слова ТАСС.

Также Третьяк отметил, что матч сборных России и Канады в полуфинале МЧМ будет настоящим боем, так как игра молодежных команд непредсказуема.

«Наши обыграли американцев, показав хороший матч, потом проиграли чехам. Здесь матч на матч не приходится, команды играют нестабильно», — пояснил глава ФХР.

Кроме того, он указал, что первое звено российской команды в составе Родион Амиров — Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин пока еще не показало себя.

«С немцами оно не забило ничего и должно показать, что является первой тройкой. В нем собраны мастера высокого класса, надеемся, что в следующих матчах они покажут себя», — подчеркнул Третьяк.

Отметим, полуфинальный матч МЧМ-2021 с участием сборных команд России и Канады состоится в ночь на 5 января и начнется в 02:00 мск.