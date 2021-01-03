Барселона, Испания, , 14:12 — REGNUM Французский нападающий футбольного клуба «Барселона» Самюэль Юмтити попал в сферу интересов команды «Ницца». Об этом 3 января сообщает L'Equipe.

По данным источника, в «Ницце» хотят заменить 27-летним футболистом своего травмированного бразильского форварда Данте, выбывшего до конца мая после того, как он в середине ноября разорвал крестообразную связку.

Отметим, Самюэль Юмтити перешел в состав «Барселоны» из клуба «Лион» в 2016 году за €25 млн. В минувшем сезоне сыграл в 13 матчах за свой клуб и не отметился в них никакими результативными действиями. В нынешнем сезоне не выходил на игровое поле.