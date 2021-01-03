Грозный, , 13:56 — REGNUM Шведский боец чеченского происхождения смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев намерен пригласить в Чечню президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта. Он заявил об этом 3 января журналистам в аэропорту Грозного, куда он прибыл с визитом, его слова приводит ИА Грозный — Информ.

«Пока не успел, в скором времени сделаю это», — заявил спортсмен, отвечая на вопрос о том, приглашал ли он Уайта в Чечню.

Также Чимаев подтвердил, что он был вынужден сняться с поединка с британский бойцом Леоном Эдвардсом из-за проблем со здоровьем, после перенесенного им заражения коронавирусом.

«По болезни снялся, но сейчас восстанавливаюсь и в скором времени подеремся с ним. Положительный тест был, но это было месяц назад. Сейчас восстанавливаюсь, выздоровел, буду тренироваться дома. У меня голова начала болеть, потом проверили — и положительный тест», — рассказал боец.

Отметим, в настоящее время в активе 26-летнего ни разу непобежденного Хамзата Чимаева 9 побед в ММА (все — досрочно).