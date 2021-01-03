Москва, , 13:10 — REGNUM Российская лыжница Анна Жеребятьева из-за проблем с позвоночником снялась в многодневной гонки «Тур де Ски». Об этом 3 января сообщил тренер сборной России по гонкам на лыжах Юрий Бородавко.

«Жеребятьева не стартовала по здоровью, у неё есть определённые проблемы. На сборе в Ливиньо с нами был физиотерапевт Сергей Вячеславович Чечиль, который с ней хорошо поработал. На сборе ничего не предвещало, у Анны был настрой соревноваться. Приехали сюда — и боли вернулись», — приводит его слова РИА Новости.

Также Бородавко добавил, что опасения врача о том, что лечение позвоночника у спортсменки потребует долгого времени, позднее оправдались, а одним из условия такого лечения является покой.

«С позвоночником не шутят, на кону стоит здоровье спортсменки. Приняли решение, что она не будет соревноваться дальше», — добавил тренер.

Кроме того, он указал, что после консультаций медиков стало известно, что Жеребятьевой необходимы покой и определенное лечение на протяжении двух месяцев, а также полное отсутствие физических нагрузок из-за проблемы с перетягиванием одного позвонков.

Отметим, Анна Жеребятьева, ранее вошедшая в состав сборной России на «Тур де Ски», из-за проблем со здоровьем стала последней в квалификации спринтерской гонки и не стала участвовать в масс-старте.