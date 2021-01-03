Турин, Италия, , 12:39 — REGNUM Руководство туринского футбольного клуба «Ювентус» в течение ближайшего месяца проведет встречу со своим аргентинским форвардом Пауло Дибалой для обсуждения нового контракта игрока. Об этом 3 января сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, в туринской команде предложили 27-летнему футболисту новый контракт, рассчитанный до лета 2021 года, при этом ежегодная зарплата игрока составит €10 млн, а с бонусами — до €12 млн.

В то же время, ранее стало известно, что форвард хотел бы получать в «Ювентусе» до €15 млн зарплаты за сезон. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, Пауло Дибала играет за «Ювентус» с 2015 года и в нынешнем сезоне сыграл за клуб в восьми матчах, отметившись в них одним забитым мячом.