Токио, , 13:39 — REGNUM Глава организационного комитета летних Олимпийских игр (ОИ) 2020 года в Токио, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса на 2021 год, Ёсиро Мори рассчитывает на то, что мировые лидеры смогут приехать в столицу Японии во время игр. Он заявил об этом 3 января в интервью газете Yomiuri.

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«Я хотел бы, чтобы в Европе и США урегулировали ситуацию с новым коронавирусом, и как можно больше людей смогли посетить Олимпийские и Паралимпийские игры (в Токио), а также чтобы приехали лидеры каждой страны», — сказал он.

Также Мори рассказал, что оргкомитет пригласил на игры в Токио действующего президента США Дональда Трампа и кандидата от американской Демпартии Джозефа Байдена, которых, по словам главы оргкомитета, мог бы встретить бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Хотя различные страны находятся в раздоре и противостоянии, давайте сотрудничать всем миром. Мы могли бы приложить настоящие усилия и вместе искренне обсудить, как преодолеть тяжелое бедствие коронавируса», — добавил он.

Отметим, перенесённые на 2021 год летние Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут в период с 23 июля по 8 августа.