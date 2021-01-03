Москва, , 12:14 — REGNUM Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин может быть обменен в команду «Ростов» на норвежского полузащитника Матиаса Норманна. Об этом 3 января сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Спартак» очень заинтересован в Норманне. Один из вариантов сделки, который обсуждается сторонами, — обмен на Кокорина с доплатой со стороны красно-белых», — приводит слова источника «Чемпионат».

В то же время, источник отметил, что шансы на переход Кокорина в состав команды «Сочи» в данном случае более высоки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что клуб «Сочи» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе Александра Кокорина в свой состав во время зимнего трансферного окна. В нынешнем сезоне футболист сыграл за свой клуб в 8 матчах и отметился в них одним голом и двумя результативными передачами.