Манчестер, Великобритания, , 11:41 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» в скором времени может продлить контракт со своим бельгийским хавбеком Кевином Де Брёйне. Об этом 3 января сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, клуб и 29-летний футболист ведут переговоры в «правильном направлении» и руководство МС надеется в течение ближайшего времени согласовать все детали нового соглашения.

При этом отмечается, что игрок ведет переговоры самостоятельно. Вместе с тем, ранее сообщалось, что новое соглашение между манчестерской командой и полузащитником будет рассчитано до лета 2025 года, в то время, как действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Кевин Де Брёйне сыграл в составе «МС» в 13 матчах и отметился в них двумя забитыми мячами и семью голевыми передачами.