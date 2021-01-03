Оберхофен-ам-Тунерзее, Швейцария, 3 января 2021, 11:31 — REGNUM Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак не будут дисквалифицированы на многодневной гонке «Тур де Ски» за нарушение режима ношения защитных масок. Об этом 3 января сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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"Нет, спортсмены не будут отстранены от участия в «Тур де Ски» за то, что не носят маски», — приводит сообщение FIS ТАСС.
При этом в FIS подчеркнули, что режим ношения защитных масок настоятельно рекомендуется как участникам состязаний, так и всем к ним причастным лицам.
Отметим, ранее шведское издание Expressen сообщило, что нескольким лыжникам, включая Наталью Непряеву и Юлию Ступак, может грозить отстранение от соревнований за то, что они не надевали защитные маски после окончания соревнований.