Оберхофен-ам-Тунерзее, Швейцария, , 11:31 — REGNUM Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак не будут дисквалифицированы на многодневной гонке «Тур де Ски» за нарушение режима ношения защитных масок. Об этом 3 января сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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"Нет, спортсмены не будут отстранены от участия в «Тур де Ски» за то, что не носят маски», — приводит сообщение FIS ТАСС.

При этом в FIS подчеркнули, что режим ношения защитных масок настоятельно рекомендуется как участникам состязаний, так и всем к ним причастным лицам.

Отметим, ранее шведское издание Expressen сообщило, что нескольким лыжникам, включая Наталью Непряеву и Юлию Ступак, может грозить отстранение от соревнований за то, что они не надевали защитные маски после окончания соревнований.