Даллас, США, , 11:13 — REGNUM Американский боксер Райан Гарсия одержал верх над представителем Британии Люком Кэмпбеллом в поединке за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в лёгком весе, который проходил в рамках вечера бокса в Далласе. Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В седьмом раунде американец провел точный нижний прямой удар левой своему оппоненту, чем отправил британца на пол ринга, после чего рефери засчитал тому поражение нокаутом. При этом ранее, во втором раунде, Кэмпбелл, в свою очередь, отправил Гарсию в нокдаун.

Отметим, это победа стала 21-й для ни разу непобежденного 22-летнего Райана Гарсии. Для 33-летнего Люка Кэмпбелла это четвертое поражение в 24 поединках.