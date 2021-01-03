Индианаполис, США, , 10:36 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» переиграл команду «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась в пользу гостей со счетом 102:106.

При этом самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Индианы» Малкольм Брогдон, набравший за игру 33 очка.

В составе «Никс» наиболее результативным оказался канадский защитник Ар Джей Барретт, который набрал во встрече 25 очков.

Отметим, в следующем матче «Нью-Йорк Никс» 5 января встретится с командой «Атланта Хоукс», а «Индиана» в этот же день сыграет с клубом «Нью-Орлеан Пеликанз».