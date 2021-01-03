Эдмонтон, Канада, , 10:36 — REGNUM Сборная России встретится в матче полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ) 2021 года, который проходит в Эдмонтоне (Канаде), с национальной командой Канады. Об этом стало известно после завершения четвертьфинальной стадии турнира.

Ранее сборная США обыграла команду Словакии со счетом 5:2, в результате чего соперником российской сборной стала канадская команда.

Матчи полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею пройдут в ночь на 5 января по времени мск.

Как сообщало ИА REGNUM, декабря сборная Германии по хоккею уступила команде России в четвертьфинале МЧМ-2021 со счетом 2:1.