Атланта, США, , 10:36 — REGNUM Баскетбольный клуб «Кливленд Кавальерс» переиграл команду «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и закончилась в пользу гостей со счетом 91:96.

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник Коллин Секстон, набравший за игру 27 очков.

В составе «Никс» наиболее результативным оказался лёгкий форвард Деандре Хантер, который набрал во встрече 17 очков. Его коллега по клубу — разыгрывающий Трей Янг — оформил в матче дабл-дабл с 16 очками и 10 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Кливленд Кавальерс» 5 января встретится с командой «Орландо Мэджик», а «Индиана» в этот же день сыграет с клубом «Нью-Йорк Никс».