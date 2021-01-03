Эдмонтон, Канада, , 10:35 — REGNUM Сборная США переиграла национальную команду Словакии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ) 2021 года, который проходит в Эдмонтоне (Канаде). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закочнилась в пользу сборной США со счетом 5:2.

В составе американской команды шайбы на счету Артура Калиева (11-я минута, в большинстве), оформившего в матче дубль Джона Фариначчи (32-я и 56-я), Коула Кофилда (37-я, при игре 5×3) и Мэттью Бенирса (59-я, в пустые ворота).

У сборной Словакии забитыми голами отметились Матей Каслик (39-я) и Доминик Сойка (50-я, в большинстве).

Отметим, таким образом сборная США стала последним участником полуфинала МЧМ, ранее также в него вышли сборные России, Канады и Финляндии.