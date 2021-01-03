Орландо, США, , 09:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Орландо Маджик» проиграл команде «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась в пользу гостей со счетом 99:108.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал черногорский центровой «Орландо» Никола Вучевич, который оформил в игре дабл-дабл с 30 очками и 13 подборами. Его коллега по клубу — защитник Терренс Росс принес своему клубу ещё 26 очков.

В составе «Оклахомы» самым результативным оказался форвард Дариус Базли, который также оформил в игре дабл-дабл с 19 очками и 12 подборами.

Отметим, в следующем матче «Орландо» 5 января сыграет с командой «Кливленд Кавальерс», а «Оклахома» в этот же день проведет встречу с клубом «Майами Хит».