Хьюстон, США, , 09:45 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» переиграл команду «Сакраменто Кингс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 102:94.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Рокетс» Джон Уолл, который набрал за игру 28 очко. Ещё 21 очко принес «Хьюстону» защитник Эрик Гордон.

В составе гостей самым результативным оказался разыгрывающий Де'Аарон Фокс, набравший во встрече 23 очка.

Отметим, в следующем матче «Хьюстон», для которого это вторая подряд победа в новом сезоне НБА, 5 января сыграет с командой «Даллас Маверикс», а «Сакраменто» в этот же день проведет встречу с клубом «Голден Стэйт Уорриорз».