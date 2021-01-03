Филадельфия, США, , 09:23 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» переиграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу хозяев со счетом 127:112.

При этом самым результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Хорнетс» Терри Розир, который набрал за игру 35 очко. Ещё 20 очков принес «Шарлотт» легкий форвард Гордон Хэйворд.

У «Филадельфии» наиболее результативным стал легкий форвард Тобиас Харрис, немного на дотянувший до дабл-дабла, набрав 24 очка и сделав 9 подборов.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия», для которой это третья подряд победа, 5 января снова сыграет с командой «Шарлотт Хорнетс».