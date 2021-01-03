Новый Орлеан, США, , 09:08 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанз» переиграл команду «Торонто Рэпторз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась победой хозяев со счетом 120:116.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Пеликанз» Брэндон Ингрэм, который набрал за игру 31 очко. Ещё 21 очко принес «Нью-Орлеану» форвард Зайон Уильямсон.

В составе «Торонто» наиболее результативным стал разыгрывающий Фред Ванвлит, сумевший набрать во встрече 27 очков.

Отметим, в следующем матче «Нью-Орлеан» 5 января сыграет с командой «Индиана Пэйсерс», а «Торонто» в этот же день встретится с клубом «Бостон Селтикс».