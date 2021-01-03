Эдмонтон, Канада, , 08:33 — REGNUM Сборная Финляндии переиграла счетом команду Швеции в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2021 года, который проходит в Эдмонтоне (Канада). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой финских хоккеистов со счетом 3:2.

В составе команды Финляндии голы забили Анри Никканен (26-я минута), Антон Лунделл (52-я, в большинстве) и Рони Хирвонен (60-я).

У сборной Швеции шайбами отметились Лукас Рэймонд (15-я) и Элмер Содерблом (17-я, в большинстве)

Отметим, матчи полуфинала пройдут в ночь на 5 января по времени мск. Ранее сборная России переиграла команду Германии и также вышла в полуфинал МЧМ-2021.