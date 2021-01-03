Эдмонтон, Канада, , 08:21 — REGNUM Сборная Канады обыграла с «сухим» счетом Чехию в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2021 года, который проходит в Эдмонтоне (Канада). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой хозяев турнира со счетом 3:0.

Голами в составе сборной Канады отметились Дилан Козенс (9-я минута), Боуэн Байрэм (12-я) и Коннор Макмайкл (58-я, в пустые ворота).

Отметим, ранее в полуфинал также вышли сборные России и Финляндии. Полуфинальные матчи пройдут в ночь на 5 января по времени мск.