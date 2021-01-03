Мадрид, , 08:20 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» уверенно обыграл команду «Сельта» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:0.

Голами в составе «Реала» отметились полузащитник Лукас Васкес (6-я) и нападающий Марко Асенсио (53-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Реала» стало 36 очков, что позволило команде стать лидером турнирной таблицы чемпионата Испании. У «Сельты» 23 очка и восьмое место.