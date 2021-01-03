Вест Бромвич, , 08:18 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Вест Бромвич» в матче 17-го тура чемпионата Англии. Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча состоялась на поле стадиона «Хоуторнс» в Вест Бромвиче и закончилась победой гостей со счетом 0:4.

Голы в составе победителей забили защитник Киран Тирни (23-я минута), полузащитник Букайо Сака (28-я) и оформивший в матче дубль французский форвард Александр Ляказетт (61-я и 64-я).

Отметим, это третья подряд победа для «Арсенала» в чемпионате Англии, клуб набрал 23 очка и находится на одиннадцатом месте турнирной таблицы. Для «Вест Бромвича» это седьмая подряд игра без побед, команда располагается с 8 очками на девятнадцатом месте.