Москва, , 23:49 — REGNUM Сборная Россия, переигравшая команду Германии (2:1) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира (МЧМ) в канадском Эдмонтоне, показала «академичный хоккей». Об этом 2 января сообщил ТАСС глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Играли (представители сборной России — прим. ИА REGNUM) в академичный хоккей, — сказал Третьяк. — … Не было особой агрессии, думали, что обязательно выиграем».

По его словам, подопечным Игоря Ларионова, которые играли уверенно, нельзя было доводить все до разницы в одну шайбу. При этом глава ФХР добавил, что слабых соперников на МЧМ нет.

Как передавало ИА REGNUM, 2 января сборная Германии по хоккею уступила команде России в четвертьфинале МЧМ. Встреча, завершившаяся со счетом 2:1, прошла 2 января в канадском Эдмонтоне.

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