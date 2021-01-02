Эдмонтон, Канада, , 22:48 — REGNUM Сборная Германии по хоккею уступила команде России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира (МЧМ). Встреча, прошедшая 2 января в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей голевыми действиями отметились Василий Пономарев и Данил Башкиров. У проигравших шайбу забросил Флориан Элиаш.

Таким образом, подопечные Игоря Ларионова вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира, где могут сыграть с командой Канады.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января сборная Чехии разгромила команду Австрии в матче группового этапа МЧМ по хоккею.

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